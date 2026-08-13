गोरखपुर में जीडीए का बड़ा एक्शन, पांच एकड़ अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने पुलिस और प्रवर्तन दल के सहयोग से चिलुआताल थाना क्षेत्र के तीन गांवों में अभियान चलाकर करीब पांच एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से विकसित किए जा रहे भूखंडों की सड़क, निर्माण और अन्य ढांचों को भी हटाया गया।

जीडीए के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान का नेतृत्व प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी ने किया। टीम ने जंगल कौड़िया, शेरपुर चमराहे और भंडारों गांव में कार्रवाई की। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित लोगों को अवैध प्लाटिंग और निर्माण नहीं करने के निर्देश पहले भी दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।



जंगल कौड़िया में दो एकड़ पर कार्रवाई

जंगल कौड़िया गांव में धर्मराज यादव और अनिरुद्ध चौधरी की ओर से करीब दो एकड़ भूमि में की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके बाद शेरपुर चमराहे में दीपक कश्यप की ओर से करीब दो एकड़ भूमि पर किए गए अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं, भण्डारों गांव में सूर्यभान यादव, हसन खान और अन्य के सहयोग से करीब एक एकड़ भूमि में की गई अवैध प्लाटिंग को हटाया गया।