कुमाऊं द्वार महोत्सव में पहुंचीं मैथिली ठाकुर ने सीएम धामी को बताया बड़ा भाई, कहा, बिहार तक गूंजता है नाम

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं द्वार महोत्सव में गायक और भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उनके नाम और विकास कार्यों की गूंज बिहार समेत पूरे देश में सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि चूंकि वह अब एक नेता भी हैं, ऐसे में वह सीेएम धामी से सीखती हैं कि किस तरह जनहित के कार्य करने चाहिए।

रविवार शाम शरद पूर्णिमा का पूरा चांद जब आसमान पर उतरा तो हल्द्वानी के एमबी इंटर कालेज के मैदान में गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी सुरमयी आवाज के जादू से सीएम धामी समेत हर किसी को झूमने को मजबूर कर दिया।

उन्होंने सुआ रे सुआ बनखंडी सुआ, धामी रे धाकड़ धामी रे, बेड़ू पाको बारोमासा... जैसे गीत गाए। उन्होंने कहा कि हम मिथिला से हैं और सीता जी की सखियों में शामिल हैं इसलिए जिस तरह मिथिला के लोग रामजी की बरात में पहुंचे लोगों को प्रेम से गाली सुनाते हैं, उसी तरह मैं अपने भाई सीएम धामी को भी यह गाली वाला गीत सुनाती हूं।

उन्होंने राम जी से पूछे जनकपुर के नारी... गीत सुनाया। इसके अलावा मैथिली ठाकुर ने दर्शकों की मांग पर सीएम धामी के लिए भैय्या हमार सीएम होइहे, उसे ऊपर पीएम होइहे... गीत गाया।



उत्तराखंड आकर लगता है कि मुझ में भगवती का वास हैः मैथिली