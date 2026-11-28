जासं, हल्द्वानी । लालकुआं क्षेत्र में आरडीएसएस योजना के तहत नए फीडर के निर्माण के लिए विद्युत शटडाउन प्रस्तावित किया गया है।

ऊर्जा निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता ने बताया कि 28 व 30 नवंबर के साथ ही दो, चार व पांच दिसंबर को धौलाखेड़ा बिजली घर सुबह 10 से तीन बजे तक बंद रहेगा।

इसके चलते धौलाखेड़ा, अर्जुनपुर, हैड़ागज्जर, फत्ताबंगर, हिम्मतपुर मोटाहल्दू, पदमपुर देवलिया, सुपी भगवानपुर, हरिपुर शिवदत्त, दुर्गा भगवानपुर, मोटाहल्दू, हरिपुर तुलाराम, हरिपुर पूर्णानंद, कपूर फार्म (फत्ताबंगर) आदि क्षेत्र में पांच घंटे बिजली कटौती रहेगी।

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