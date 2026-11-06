उत्तराखंड में 4.25 करोड़ से बनेगा मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स, लालकुआं में स्विमिंग पूल का भी होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, लालकुआं। नगर पंचायत सभागार में गुरुवार को अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में साप्ताहिक हाट बाजार परिसर में सवा चार करोड़ रुपये की लागत से मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण शीघ्र शुरू कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ग्रीन पार्क के समीप आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्विमिंग पूल बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

बैठक में आगजनी एवं अन्य आपदाओं से प्रभावित गरीब परिवारों को 10 हजार से 21 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लेने के साथ ही विकास और जनहित से जुड़े करीब तीन दर्जन प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किए गए।

बैठक में नगर की विभिन्न समस्याओं, जनसुविधाओं और आगामी विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साप्ताहिक हाट बाजार परिसर में करीब 4.25 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण शीघ्र शुरू कराने का रहा। अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने इसे अपनी बहुप्रतीक्षित योजना बताते हुए कहा कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा।

वहीं, ग्रीन पार्क के समीप स्विमिंग पूल निर्माण के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी दी। नगर पंचायत की दुकानों का लंबे समय से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी सख्ती बरतने पर सहमति बनी। ऐसे दुकानदारों के अनुबंध निरस्त कर दुकानें खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी।