उत्तराखंड में कुमाऊं के बाजार में जमकर बरसा धन, 11.50 अरब का कारोबार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बाजार की सुस्त रफ्तार में धनतेरस पर्व पर तेजी देखने को मिली। पहाड़ से लेकर मैदान तक शुभ मुहूर्त के अनुसार लोग खरीदारी के लिए उमड़े। इससे कारोबार को नई चमक मिलने के साथ जमकर धन वर्षा हुई।

कुमाऊं की समग्र स्थिति की बात करें तो यहां करीब 11.50 अरब रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक करीब 5.50 अरब रुपये का कारोबार मंडल में जिलेवार स्थिति की बात करें तो ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक करीब 5.50 अरब रुपये का कारोबार होने का अनुमान जताया गया है। जबकि, नैनीताल जिला धनवर्षा के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। यहां 4.70 अरब रुपये का कारोबार होने की संभावना जताई गई है।

पर्वतीय जनपदों में अल्मोड़ा में 34.78 करोड़, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 20-20 करोड़ रुपये और चंपावत में करीब 25 करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान रहा। इधर, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट होने की वजह से सर्राफा कारोबार में विशेष चमक देखने को मिली।