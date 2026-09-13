ज्याेलीकोट में पीलिया का प्रकोप: 471 की स्वास्थ्य जांच, 50 के लिए सैंपल... पांच नए मरीज भर्ती

जागरण संवाददाता, नैनीताल। ज्योलीकोट क्षेत्र में जल जनित संक्रमण के प्रसार के बाद स्वास्थ्य महकमे के साथ ही जल संस्थान व पेयजल निगम रोकथाम के प्रयासों में जुटे हुए है।

स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग टीमों ने 471 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर 50 लोगों के रक्त सेंपल लिए, पांच नये मरीजों को भर्ती किया गया। पेयजल निगम व जल संस्थान ने घर-घर जाकर लोगों के टेंक क्लोरीनेशन कर टेंकरों के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है।

सीएमओ डा. रश्मि पंत ने बताया कि शिविरों में 390 व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्येालीकोट में 81 लोगों की जांच की गई। पांच नये मरीजों को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। बताया कि रविवार को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नौ से तीन बजे तक विशेष ओपीडी आयोजित की जाएगी।

विधायक व अधिकारियों ने निरीक्षण कर परखे इंतजाम क्षेत्र में समस्या बन चुके जल जनित संक्रमण की रोकथाम को तमाम विभागों के जुटे हाेने के बीच विधायक सरिता आर्य, एडीएम सौरभ असवाल, सीएमओ डा. रश्मि पंत ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ ज्योलीकोट, गांजा व अन्य प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

नौ टैंकर से पानी की आपूर्ति, नमूने जांच कोक दिल्ली भेजे संक्रमण रोकथाम को लेकर पेयजल निगम व जल संस्थान की टीमें भी क्षेत्र में जुटी हुई है। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता शशिपाल सिंह ने बताया कि नौ टेंकर से सड़ियाताल, बकरखोड़, देबुवाजाला के करीब 85 परिवारों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति की गई।