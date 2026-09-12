Jeolikote Jaundice Outbreak: नैनीताल के ज्योलीकोट में 13 नए रोगी भर्ती , स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। ज्योलीकोट क्षेत्र में जल जनित रोगों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें एक्टिव मोड पर हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत के निर्देश पर प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों की ओर से लगातार निगरानी, घर-घर सर्वे, स्वास्थ्य परीक्षण, सैंपलिंग एवं उपचार की व्यवस्था की जा रही है।

शुक्रवार को विभाग की टीमों ने शिविरों में 163 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 98 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा आवश्यकता के अनुसार 13 मरीजों को भर्ती किया गया।



जिलाधिकारी के सहयोग से उपलब्ध कराई गई रैपिड किट के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर सैंपलिंग की गई। 65 ब्लड सैंपल लिए गए। पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए पानी के चार सैंपल लिए गए हैं।सचल चिकित्सा वाहन में 43 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। लोगों को ओआरएस, जिंक एवं क्लोरीन की गोलियां वितरित की गईं तथा आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श एवं जागरूकता प्रदान की गई।