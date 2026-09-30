ज्योलीकोट: हाई कोर्ट में पेश अधिकारी नहीं बता सके गंदे पानी का स्रोत, मुख्य सचिव को तलब करने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने नैनीताल जिले के ज्योलीकोट व आसपास के क्षेत्रों में दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण फैली बीमारी के मामले पर मंगलवार को सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष जिलाधिकारी, सीएमओ तथा जल संस्थान व पेयजल निगम के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने अधिकारियों की ओर से संक्रमण की वजह बने मूल जल स्रोतों के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाने पर कड़ी नाराजगी जताई और महाधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगा।

वीरभट्टी, बेलुआखान और सरिताताल समेत 10 स्थानों से लिए गए पेयजल सैंपल इंडियन ड्रिंकिंग वाटर लैब में फेल पाए गए और पानी में घातक बैक्टीरिया मिले। इसके अतिरिक्त खुर्पाताल क्षेत्र के निवासियों ने सरिता ताल के पास सीवर लाइन चोक होने से पेयजल स्रोतों में गंदगी मिलने तथा बीमारी फैलने की आशंका के संबंध में प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने रिकार्ड पर लिया।