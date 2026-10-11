पहली नवरात्रि पर नैनीताल के मां नयना देवी मंदिर पहुंची जाह्नवी कपूर, एक झलक पाने को उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पहुंची अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने नयना देवी मंदिर के दर्शन किए।

मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जाह्नवी ने शिवलिंग में जल भी चढ़ाया। इस दौरान वह नैनीताल की खूबसूरती की मुरीद नजर आई। कहा कि नैनीताल का मौसम और खूबसूरत झील बेहद ही दर्शनीय है।

रविवार को जाह्नवी कपूर का दोपहर में नयना देवी मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम था। ठीक 12:45 में वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बेहद ही सादे लिबास में पार्किंग से नंगे पैर चलकर मंदिर परिसर पहुंची। यहां उन्होंने नयना देवी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। जिसके बाद परिसर में भ्रमण कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया।