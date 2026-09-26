जागरण विमर्श: सीएम धामी का राहुल गांधी पर तीखा हमला: 'हर किसी को देशद्रोही कहते, सेना पर उठाते हैं सवाल'
सीएम धामी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें 'देशद्रोही' कहने और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के लिए आलोचना की।
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार को देशद्रोही करने और सरकारी गवाह बनने से जुड़े सवाल पर सीएम धामी ने उन पर पलटवार किया। कहा राहुल गांधी हर किसी को देशद्रोही घोषित करते हैं। लेकिन, विदेशों में जाकर सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाते हैं।
भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है, तो उसका सबूत मांगते हैं। आपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर टिप्पणी करते हैं।, लेकिन प्रदेश की जनता कभी राहुल गांधी को माफ नहीं करेगी।
बड़ा सम्मानित होता है एक नेता प्रतिपक्ष का पद
सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी ने निम्नता की पराकाष्ठा कर दी है। एक नेता प्रतिपक्ष का पद बड़ा सम्मानित होता है और उसकी गरिमा होती है। उन्हें पद की गरिमा रहनी चाहिए और बातों में वजन होना चाहिए। कहा सरकार में विभिन्न स्तरों पर फाइल चलती है। अलग-अलग स्तर पर अधिकारी उसमें अपनी टिप्पणी लिखते हैं।
फाइल में क्या लिखा गया है यह आंतरिक मामला होता है। यह कोई मतभेद वाली बात नहीं है। अंत में जो निर्णय होता है उसे सबका माना जाता है। यह एक व्यवस्था का फैसला माना जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग वाले मामले कोई विरोधाभास जैसी स्थिति नहीं है। वहीं, एसआइआर को लेकर कहा कि इससे पहले यह प्रक्रिया 20 बार हो चुकी है।
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आज तक कोई प्रश्न नहीं उठा। सीएम ने कहा एसआइआर तब सही मायने में होता ही नहीं था। अब अगर परेशानी हो रही है, तो इस दिक्कत का कारण सब लोगों की समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले हुए एसआइआर में पारदर्शी नहीं थी और अब पारदर्शिता से काम हो रहा है।
''रामलीला मैदान में हवन पर झूठ फैला रहे थे राहुल गांधी''
हल्द्वानी के रामलीला मैदान में किए गए शुद्धीकरण हवन मामले में सीएम धामी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा हवन पर झूठ फैला कर लोगों को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के दौरान जिहादी नारे लगे और रामलीला मैदान में गंदगी फैलाई गई। तो एक संगठन ने परिसर को साफ कर उसमें पूजन किया।
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उस पूजन में दलित समाज के लोग भी शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी को हवन होने के तीन दिन बाद याद आई और सांसद में उठाते हुए दलित अपमान करार दे दिया। कहा अगर वे जो आरोप लगा रहे हैं उससे जुड़ा कोई वीडियो प्रस्तुत किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बनने से मिलेगी मजबूती
भाजपा संगठन ने दायित्वों में बदलाव किया है। राम माधव को प्रदेश प्रभारी और अरविंद मेनन व बांसुरी स्वराज को सह प्रभारी बनाया है। इस पर सीएम ने कहा कि इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। कहा भाजपा 365 दिन लड़ती है। प्रदेश प्रभारी और दोनों सह प्रभारियों का व्यापक एक अनुभव है। इसका लाभ मिलेगा।
यह रहे मौजूद
कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, सांसद अजय भट्ट, विधायक बंशीधर भगत, सुरेश गढ़िया, शिव अरोरा, मेयर गजराज बिष्ट, दीपक बाली, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आइजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, डीएम ललित मोहन रयाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, महेश शर्मा, सुरेश तिवारी, दर्जा राज्य मंत्री शंकर काेरंगा, भूपेश उपाध्याय, नैंसी स्कूल के निदेशक डा. संजय कुमार सिंह, शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन रमेश शर्मा, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के डा. उमंग मिश्रा, डा. रितिका सनवाल, एमआइईटी नर्सिंग कालेज के विद्यार्थी आदि रहे।