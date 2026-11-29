नैनीताल से विदाई पर भावुक हुए आईपीएस मंजुनाथ टीसी, 'अलविदा नहीं कहूंगा... फिर मुलाकात होगी'
नैनीताल के पूर्व एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी और एसपी क्राइम/यातायात डॉ. जगदीश चंद्र को पुलिस परिवार ने भावभीनी विदाई दी।
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। स्थानांतरण के बाद शुक्रवार को नैनीताल के पूर्व एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी और एसपी क्राइम/यातायात डा. जगदीश चंद्र को पुलिस परिवार ने भावभीनी विदाई दी। इस दौरान मंजुनाथ टीसी ने कहा कि अलविदा नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर मुलाकात होगी।
वहीं डा. जगदीश चंद्र के सरल स्वभाव, प्रभावी पुलिसिंग और यातायात प्रबंधन के प्रयासों को याद किया गया। इस दौरान डा. मंजुनाथ टीसी ने कहा कि उनके लिए सबसे कठिन क्षण कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि अपनी फोर्स के किसी सदस्य को खोना या उसे संकट में देखना रहा है।
पुलिसकर्मी केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा होते हैं। उनकी सुरक्षा और मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहना हमेशा प्राथमिकता रही। समारोह में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों अधिकारियों के कार्यकाल को याद करते हुए उनके आगामी दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं।