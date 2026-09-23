हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव बना खतरा, छात्रों के गुटों में खूनी संघर्ष और तोड़फोड़, पांच घायल
हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव के दौरान दो गुटों में जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले, जिससे पांच लोग ...और पढ़ें
HighLights
एमबीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में छात्रों के गुट भिड़े।
जगदंबा नगर में लाठी-डंडे, पत्थरबाजी और दुकानों में तोड़फोड़।
हिंसा में पांच लोग घायल, पुलिस की देरी पर स्थानीय लोग नाराज।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एमबीपीजी कालेज के छात्र संघ का चुनाव हल्द्वानी के लिए खतरा बन चुका है। बुधवार रात पनचक्की चौराहे से जगदंबा नगर तक दो उम्मीदवारों के गुट आपस में भिड़ पड़े। जगदंबा नगर में इनके बीच जमकर लाठी, डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई।
अराजक तत्वों ने दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ स्थानीय लोगों तक के साथ मारपीट की। वहीं, पुलिस के देरी से पहुंचने के कारण खुलेआम गुंडागर्दी करने वाला कोई भी चेहरा पकड़ा नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार करीब पांच लोग घायल हुए हैं।
छात्र संघ के एक पद से जुड़े दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच पहले पनचक्की के पास हाथापाई हुई। यहां एक गुट दूसरे पर भारी पड़ गया। इसके बाद कमजोर पड़े गुट ने और लोग जुटा दूसरे पक्ष को जगदंबा नगर के पास घेर लिया।
यहां दोनों के बीच जमकर बवाल हुआ। लाठी, पत्थर चलने पर आसपास से गुजर रहे लोग भी जान बचाकर भागते नजर आए। इस बीच दिल्ली चाट भंडार नाम के रेस्टोरेंट और नजदीकी कॉम्पलेक्स से जुड़ी दुकानों में भी अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर डाली।
कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद चौकी इंचार्ज कृपाल सिंह टीम संग मौके पर तो पहुंचे लेकिन तब तक दोनों गुट फरार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि अराजक तत्वों की तलाश की जा रही है।
खाकी की कमजोरी से चढ़ा गुंडई का शौक
छात्र संग चुनाव के प्रचार का दौर शुरू होने के बाद से कालेज परिसर से लेकर बाहर आए दिन बवाल ही रहे हैं। जबकि खाकी का सख्ती बरतने का निर्देश केवल बैठकों और अपने फेसबुक पेज तक सीमित है। यही वजह है कि 20, 22 साल के लड़कों को गुंडई का शौक चढ़ चुका है। पुलिस की काहिली के कारण किसी दिन कोई बड़ा कांड न हो जाए।
गुस्साए लोग बोले, बंद कराओ एबीवीपी कार्यालय
घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने एबीवीपी कार्यालय को बंद करने की मांग शुरू कर दी। इनका कहना था कि चुनावी सीजन ही नहीं पूरे साल अराजकता की स्थिति रहती है। जिस वजह से कालोनी में डर का माहौल पैदा चुका है।
पुलिस का वर्जन
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छात्रों के गुट अक्सर आपस में भिड़ जाते हैं। सूचना पर टीम मौके पर गई थी। लेकिन कोई नहीं मिला। अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे।
विजय मेहता, कोतवाल
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