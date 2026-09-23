हल्द्वानी के गोदाम में लगी आग, बुझाने में बहाना पड़ा 15 हजार लीटर पानी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मल्ला गोरखपुर क्षेत्र में बुधवार तड़के कार एसेसरीज से जुड़े गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।स्थानीय लोगों ने की सूचना पर पहुंची दमकल टीम को तीन टैंकरों से पानी की बौछार करनी पड़ी। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका।

घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आग बुझाने के लिए 15 हजार लीटर से अधिक पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता था।