पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति ने की साले की हत्या, आधी रात बिजली के तार से घोंटा गला
हल्द्वानी के जवाहर नगर में एक दामाद ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के शक में मुंहबोले साले अमन ठाकुर की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी।
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा के जवाहर नगर में पत्नी से अवैध संबंध के शक में दामाद पर मुंहबोले साले की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है।
मंगलवार रात जन्मदिन पार्टी में विवाद के बाद दामाद आधी रात को घर पहुंचा था। हत्या के आरोपित अपने घर चला गया, सुबह स्वजन उठे तो बरामदे में शव देख हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्वजन के आरोपों के आधार पर दामाद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।
पत्नी से संबंध को लेकर विवाद
मूल गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश निवासी 29 वर्षीय अमन ठाकुर करीब तीन वर्ष से जवाहर नगर वार्ड -14 बनभूलपुरा निवासी नगर निगम की सफाईकर्मी विधवा महिला के परिवार के साथ रह रहा था। मंगलवार रात पड़ोस में बच्चे की जन्मदिन पार्टी थी, जिसमें अमन भी गया था।
आरोप है कि वहां महिला के दामाद ने अमन से पत्नी से संबंध को लेकर विवाद किया। दोनों के बीच हाथापाई होने पर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया। इसके बाद अमन घर लौट आया और रोज की तरह बरामदे में सो गया। आरोप है कि रात करीब 12 बजे दामाद दोबारा वहां पहुंचा और गहरी नींद में सो रहे अमन का बिजली के तार से गला घोंट दिया। इसके बाद वह अपने घर जाकर सो गया।
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बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे परिवार के लोगों ने अमन को बरामदे में मृत पड़ा देखा। सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और बिजली का तार कब्जे में लिया।
दूसरी बेटी के पति पर हत्या का आरोप
महिला की तीन बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी और बेटा अभी छोटे हैं। दूसरी बेटी की शादी पास में रहने वाले युवक से हुई है। परिवार के अनुसार दामाद को पत्नी और अमन के बीच संबंध होने का शक था। जिसके चलते आए दिन विवाद होते रहता था।
बरेली के अस्पताल में सफाईकर्मी था अमन
अमन करीब तीन वर्ष पहले मेरठ के अस्पताल में सफाईकर्मी की नौकरी के दौरान किसी महिला के माध्यम से उसकी पहचान जवाहर नगर निवासी महिला से हुई। जो हल्द्वानी नगर निगम में सफाईकर्मी है। तब से वह उसके परिवार के साथ ही रह रहा था। महिला ने उसे बेटा मानती थी।
बड़ी बेटी से शादी नहीं हुई तो महिला ने बनाया बेटा
महिला के अनुसार उसने अमन तीन साल पहले बरेली के किसी अस्पताल में काम करता था। वह किसी के माध्यम से उनके संपर्क में आया। उसने अमन का विवाह अपनी बड़ी बेटी से कराने की बात सोची थी, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। बेटी नहीं मानी तो महिला ने अमन को बेटे की तरह मान लिया और उसे अपने घर में ही रख लिया।
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सफाई के कार्य में बटाता था हाथ
महिला ने बताया वह नगर निगम में सफाई कर्मी का कार्य करती है। जब से अमन उसके घर आया है, उसकी काफी मदद हो जाती है। जब वह कहीं कार्य से जाती है तो अमन उसके स्थान पर कार्य कर देता था। अमन के माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।
एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि दामाद पर हत्या का संदेह है। सीओ/एएसपी सिटी अमित सैनी के अनुसार उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस को तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेगी।