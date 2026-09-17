प्रयागराज में शादी से पहले बनाया संबंध, गर्भवती होने पर युवकी तो नदी में फेंका; मंगेतर समेत दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनापार क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई है। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाया। गर्भवती होने पर युवती को टोंस नदी में फेंक दिया। बुधवार को पुलिस ने मंगेतर सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर, गायब युवती का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है।

पुलिस ने नदी में सर्च आपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।एक व्यक्ति की 20 वर्षीय बेटी की शादी लवकुश पाल से तय हुई थी। आरोप है कि तीन सितंबर को लवकुश अपने साथी सुजनी, शुभम उर्फ हरिओम पाल के साथ युवती के घर आया। होने वाली सास को बताया कि बेटी को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं।

इसके बाद बेटी वापस नहीं आई। काफी खोजबीन और पूछताछ के बाद भी पता नहीं चला, तो पिता ने छह सितंबर को दोनों के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। लवकुश ने स्वीकार किया कि पहली पत्नी की मौत के बाद उसकी दूसरी शादी तय हुई थी।