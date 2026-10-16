हल्द्वानी में रातोंरात बनी सड़क की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल, जनता में आक्रोश

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने के दावों की पोल नवाबी रोड से जुड़ी एक लिंक मार्ग ने खोल दी है। कलावती कालोनी क्षेत्र में रात में सड़क का निर्माण किया गया था। लेकिन सुबह तक डामर और बजरी दोनों अलग हो चुके थे। बजरी फैलने के कारण दुपहिया चालकों को रपटने का खतरा है। स्थानीय लोगों के साथ ही समाजसेवियों ने भी निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। कहा कि लंबे समय बाद सड़क की मरम्मत की गई थी। लेकिन 24 घंटे बीतने सेे पहले फिर वही हाल हो चुका है।

शहरी क्षेत्र में आतंरिक सड़कों की जिम्मेदारी निगम के पास है। मानसून के बाद हुए सर्वे में पता चला कि करीब 70 किमी हिस्से को गड्ढामुक्त करने के लिए पैचवर्क की जरूरत है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से एक करोड़ रुपये की स्वीकृति के बाद टुकड़ों में काम शुरू किया गया। बुधवार रात निगम ने कलावती कालोनी में सड़क का निर्माण किया था।

मगर गुरुवार दोपहर तक डामर और बजरी अलग हो गई। शाम को मौके से गुजर रहे समाजसेवी विशाल वर्मा ने बदहाली का वीडियो बना इंटरनेट पर प्रचारित कर दिया। कहा कि शहर की अधिकांश सड़कें लंबे समय से खुदी पड़ी है। जब मरम्मत की बारी आई तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। मामले में कमिश्नर व डीएम से जांच के बाद कार्रवाई की मांग की गई है।