बहन बनकर जीता भरोसा, फिर बेच दी 2.58 करोड़ की संपत्ति
हल्द्वानी में एक प्रापर्टी कारोबारी पर पूर्व सैनिक की पत्नी को बहन बनाकर 2.58 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है।
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी क्षेत्र में प्रापर्टी कारोबारी पर पूर्व सैनिक की पत्नी को बहन बनाकर विश्वास में लेने और फिर करोड़ों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है। पीड़िता भागीरथी जोशी की तहरीर पर पुलिस ने फतेहपुर नील पोखरा नंबर-2 निवासी भुवन चंद्र जोशी उर्फ कन्नू जोशी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
2024 में आरोपित से हुई मुलाकात
पीड़िता के अनुसार फरवरी 2024 में आरोपित से उनकी मुलाकात हुई थी। उसने खुद को शराब कारोबारी बताते हुए प्रापर्टी कारोबार बढ़ाने की बात कही और उन्हें बहन बना लिया। इसके बाद जमीन के दस्तावेज तीन माह के लिए मांगे। बदले में हर माह 1.50 लाख रुपये देने का भरोसा दिया गया।
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विश्वास में आकर उन्होंने संपत्ति से जुड़े दस्तावेज आरोपित को सौंप दिए। आरोप है कि बाद में आरोपित ने बैंक लोन दिलाने के नाम पर उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। संपत्ति जल्द बंधक मुक्त होने का भरोसा भी दिया गया।
महिला का आरोप है कि उनकी करीब 2.58 करोड़ रुपये की संपत्ति बेच दी गई और उनके नाम पर करीब 1.70 करोड़ रुपये का बैंक लोन भी दर्शा दिया गया। पीड़िता ने बैंक कर्मियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। मुखानी पुलिस ने 29 सितंबर की रात प्राथमिकी दर्ज किया।
एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि आरोपित को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
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