बहन बनकर जीता भरोसा, फिर बेच दी 2.58 करोड़ की संपत्ति

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी क्षेत्र में प्रापर्टी कारोबारी पर पूर्व सैनिक की पत्नी को बहन बनाकर विश्वास में लेने और फिर करोड़ों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है। पीड़िता भागीरथी जोशी की तहरीर पर पुलिस ने फतेहपुर नील पोखरा नंबर-2 निवासी भुवन चंद्र जोशी उर्फ कन्नू जोशी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

2024 में आरोपित से हुई मुलाकात पीड़िता के अनुसार फरवरी 2024 में आरोपित से उनकी मुलाकात हुई थी। उसने खुद को शराब कारोबारी बताते हुए प्रापर्टी कारोबार बढ़ाने की बात कही और उन्हें बहन बना लिया। इसके बाद जमीन के दस्तावेज तीन माह के लिए मांगे। बदले में हर माह 1.50 लाख रुपये देने का भरोसा दिया गया।