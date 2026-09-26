हल्द्वानी में बाइक की टक्कर से किशोर की मौत, पिता घायल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कटघरिया में हल्द्वानी-रामनगर हाईवे पर गुरुवार रात तेज रफ्तार बाइक ने सब्जी का ठेला लेकर घर लौट रहे पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में 13 वर्षीय कपिल मौर्या की मौत हो गई, जबकि उसके पिता हरिशंकर मौर्या घायल हो गए।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कपिल का पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर आ गईं। पिता ने घायल बेटे को किसी तरह ऑटो में बैठाकर डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मूलरूप से बरेली के फरीदपुर निवासी हरिशंकर मौर्या कटघरिया में किराये पर रहकर बटाई पर खेती करते हैं। गुरुवार रात करीब 11 बजे वह 13 वर्षीय बेटे कपिल के साथ बाजार से सब्जी बेचकर ठेला लेकर घर लौट रहे थे।