हल्द्वानी के भोलेनाथ गार्डन में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भोलेनाथ गार्डन में गुरुवार को एक मकान की दूसरी मंजिल पर बने कपड़ों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। कपड़ों ने आग पकड़ते ही विकराल रूप ले लिया। धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई।

गली के भीतर गोदाम होने के कारण आग के आसपास के मकानों तक पहुंचने का खतरा भी बना रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया।