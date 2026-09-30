उत्तराखंड के हल्द्वानी में निगम की दुकानें गायब, बना दिया घर का रास्ता

लीड:::निगम की दुकानें गायब कर बना डाला घर का रास्ता

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-चोरगलिया रोड से जुड़ी दो दुकानों का मामला, टीम ने तुड़वाई दीवार

-जिन दो लोगों को दुकान का आवंटन हुआ था, उनका हो चुका निधन



जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। चोरगलिया रोड पर नगर निगम की दो दुकानें गायब हो गई है। इन्हें पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद पीछे रहने वाले लोगों ने घर आने-जाने का रास्ता बना डाला। सूचना पर पहुंची निगम टीम ने हाल में बनी दीवार को ध्वस्त कर दिया, जिन दो लोगों को पूर्व में दुकानों का आवंटन हुआ था। उनका निधन हो चुका है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

ताज चौराहे से गौलापार को निकलने वाली सड़क पर निगम की दुकानें हैं। किरायेदारी के माध्यम से इनका संचालन किया जाता है। निगम प्रशासन के अनुसार अशरफ हुसैन और मतलूब हुसैन को एक-एक दुकान आवंटित हुई थी। वर्ष 2018 में इस चोरगलिया रोड का चौड़ीकरण हुआ था। इस दौरान दोनों दुकानों का बड़ा हिस्सा तोड़ना पड़ा।

चालानी कार्रवाई इसके बाद से दुकानें ज्यादातर बंद ही रही। पीछे की तरफ आबादी क्षेत्र होने के कारण मकान बने हुए हैं। इस हिस्से से जुड़े लोगों ने दुकानों के बचे हिस्से को भी तोड़ दिया। एक ने अपने हिस्से से जुड़ी जमीन पर दुकान निकाल दी। जबकि दूसरे ने घर आने-जाने का रास्ता खड़ा कर दिया। इस तरह दुकानें गायब हो गई।