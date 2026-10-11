उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग का शिकार जम्मू-कश्मीर का छात्र, एडमिशन के अगले ही दिन ही लौटा घर

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राजकीय नर्सिंग कालेज हल्द्वानी में रैगिंग से परेशान एक छात्र ने एडमिशन लेने के अगले दिन ही कालेज छोड़ दिया है। उसने कालेज प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपा है। जिसमें सीनियर्स पर बास कहने का दबाव बनाने, अभद्रता और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले एक छात्र ने पांच अक्टूबर को नर्सिंग कालेज में दाखिला लिया था। छात्र का आरोप है कि दाखिले वाले दिन ही उसे सीनियर्स ने बुलाया। वे अपने कमरे में ले गए और बास कहने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद उसके साथ अभद्रता की और गाली-गलौज भी की।