आगरा में छात्रा की रैगिंग, सीनियर ने परिचय के नाम पर किया बेइज्जत

जागरण संवाददाता, आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में एमएससी बायोटेक्नोली प्रथम वर्ष की छात्रा की रैगिंग की गई। छात्रा ने आरोप लगाए हैं कि शिक्षकों की मौजूदगी में सीनियर ने परिचय के नाम पर बेइज्जत किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी रैगिंग सेल में शिकायत के बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड जांच कर रही है। विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित स्कूल आफ लाइफ साइंस के बायोटेक्नोजी विभाग में एमएससी एमएससी प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं।

बायोटेक्नोलाजी प्रथम वर्ष की फ्रेशर पार्टी होने वाली है। इसके लिए प्रथम वर्ष की कक्षा में एमएससी बायोटेक्नोली द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राएं पहुंचे। उन्होंने जूनियर छात्र छात्राओं से नाम और शौक बताते हुए परिचय देने के लिए कहा। प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने आरोप लगाए हैं कि शिक्षकों की मौजूदगी में परिचय लेने के नाम पर सीनियर छात्राओं ने बेइज्जत किया। इसके बाद भी शिक्षिकों ने उन्हें रोका नहीं।