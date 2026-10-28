मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना: एक प्लांट पर लगाया 01 करोड़, 75 लाख का मिला लोन, अब हर महीने 60 हजार की कमाई

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हल्दूचौड़ के ढुंगरपुर गांव में रहने वाले पारस ने घर बैठे नौकरी के साथ ही तीन बीघा खेत में 200 किलोवाट का सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया है। प्रतिदिन 1000 से 1200 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इससे प्रत्येक माह 60 हजार रुपये की कमाई कर रहे हैं। इनसे प्रेरित होकर रामपुर रोड, बैलपड़ाव व चोरगलिया में छह लोगों ने पावर प्लांट स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत जिले में 3500 किलोवाट के 21 सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाए हैं। इसमें से हल्दूचौड़ के अमर सिंह (पिता) व पारस सिजवली (बेटे) ने छह बीघा भूमि में 200-200 किलोवाट के दो सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। पारस सिजवली ने बताया कि वर्ष 2023 में पिता अमर सिंह गुजरात घूमने गए थे, वहां उन्होंने खेतों व खाली भूमि में सोलर पावर प्लांट लगा देखा।

इसके बाद वर्ष 2024 में उन्होंने स्वरोजगार योजना के तहत 25 प्रतिशत अनुदान में पावर प्लांट लगाया। जिसमें उन्होंने एक पावर प्लांट के लिए 25 लाख रुपये दिए। बाकि 75 लाख रुपये बैंक से लोन मिला। कहा कि ऊर्जा निगम की ओर से उन्हें प्रतिमाह 50 से 60 हजार रुपये खाते में दिए जा रहे हैं।

बताया कि पहले खेत में धान, गेहूं की फसल उगाई जाती थी। लेकिन खेती-किसानी में अच्छी आमदनी नहीं होने पर खुद की छह बीघा भूमि में दो सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाए हैं। इससे उनकी अच्छी कमाई हो रही है।