सोलर पावर से रोशन हुआ उत्तर मध्य रेलवे, सौर ऊर्जा से घटाई 10 हजार टन जहरीली गैस; बचाए 7.7 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। इस साल केवल छह महीनों (अप्रैल से सितंबर ) के भीतर रेलवे ने अपने सोलर पैनलों से 1.23 करोड़ यूनिट हरित बिजली तैयार की। इसका पर्यावरण और रेलवे दोनों को दोहरा फायदा मिला-पहला कि हवा साफ हुई।

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से 10,375 मीट्रिक टन कार्बन डाईआक्साइड जैसी नुकसानदेह गैस हवा में घुलने से रुक गई, जिससे वायु प्रदूषण में भारी कमी आई। कोयले व पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटने से रेलवे के 7.7 करोड़ रुपये भी बचे।

सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के मार्गदर्शन और बिजली विभाग के प्रमुख श्री जे.सी.एस. बोरा की देखरेख में सौर ऊर्जा का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछले दो सालों में सोलर क्षमता 12.7 मेगावाट से बढ़कर अब 26.8 मेगावाट तक पहुंच चुकी है।