उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में 1 दिसंबर से जनगणना... इस बार रिटायर कर्मी संभालेंगे जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एक दिसंबर से घर-घर जनगणना का दौर शुरू हो जाएगा। 42 वर्ग किमी में फैले हल्द्वानी निगम को आबादी और घरों की संख्या के आधार पर ब्लाकों में बांटा जाएगा। 60 वार्डों वाले शहर में जनगणना को संपन्न करने के लिए करीब 1200 कार्मिकों की जरूरत है।

इसके लिए पूर्व सैनिकों से सहयोग भी लिया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग से इस संबंध में वार्ता हुई है। जनगणना का हिस्सा बनने वाले जवानों को मानदेय के तौर पर 16 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण अवधि का पैसा अलग से मिलेगा। जनगणना के लिए रिटायर कर्मचारियों को भी ढूंढा जा रहा है।

एक दिसंबर से चार जनवरी होगी गणना अप्रैल में भवन गणना हुई थी। अब एक दिसंबर से चार जनवरी 2026 तक लोगों की गणना होगी। चार्ज अधिकारी, सहायक चार्ज अधिकारी और तकनीकी टीम को प्रशिक्षण मिल चुका है। अगले चरण में प्रगणक यानी जिन्हें ब्लाक वार क्षेत्र आवंटित कर फील्ड में भेजा जाना है। उन्हें काम की बारीकियां बताई जाएगी।