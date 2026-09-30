1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी जनगणना टीम, बैंक खाते से लेकर धर्म-जाति तक इन 40 सवालों के देने होंगे जवाब

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जनगणना के दूसरे चरण में एक दिसंबर से चार जनवरी तक मानव गणना होगी। इसको लेकर चार मास्टर ट्रेनर को मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया गया है।

गणना के दौरान जिले के हर परिवार व उसमें रहने वाले प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। गणनाकर्मी घर-घर पहुंचकर नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, साक्षरता व व्यवसाय समेत करीब 40 सवाल पूछेंगे।

इसके अलावा कोविड टीकाकरण, बैंक खाता, मोबाइल, आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके लिए जिले में करीब 5397 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं। करीब 5700 प्रगणक व 900 पर्यवेक्षक यह जिम्मेदारी संभालेंगे।

घर-घर गणना का अभियान एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक चलेगा। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक लोगों को स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। लोग ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर स्व-गणना आईडी प्राप्त कर सकेंगे। 15 अक्टूबर से शुरू होगा प्रगणक का प्रशिक्षण घर पहुंचने वाले प्रगणक को यह आईडी उपलब्ध करानी होगी। तीन-तीन दिन के दो बैच में फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को तीन-तीन दिन के चार बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा।