उत्तराखंड के बर्फ से ढके इलाकों में आज पूरी हो जाएगी जनगणना, ये चार जिले हैं शामिल

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में एक सितंबर से चल रहा जनगणना का कार्य बुधवार को पूरा हो जाएगा। अब तक पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में जनगणना पूर्ण हो चुकी है। केवल चमोली व केदारनाथ में ही थोड़ा कार्य बचा हुआ था जो समय से पूरा होने की उम्मीद है।