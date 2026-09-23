'कब हुई शादी, ऑफिस कितनी दूर?'... जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल, आधार-बैंक खातों की ये जानकारी रखें तैयार
जनगणना 2024 में गणनाकर्मी घर-घर जाकर 40 सवाल पूछेंगे, जिनमें शादी की तारीख, दफ्तर की दूरी और यात्रा समय जैसे व्यक्तिगत विवरण शामिल होंगे।
HighLights
गणनाकर्मी घर-घर जाकर 40 सवाल पूछेंगे, तैयारी जरूरी।
शादी की उम्र, दफ्तर की दूरी, यात्रा समय पर सवाल।
आधार, वोटर आईडी, बैंक खातों की जानकारी रखें तैयार।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आपकी शादी कब हुई थी, दफ्तर घर से कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगता है... जनगणना के दौरान ऐसे कई सवालों के जवाब देने होंगे। अंतिम चरण में गणनाकर्मी घर-घर पहुंचकर 40 सवाल पूछेंगे। ऐसे में सही जानकारी के लिए जरूरी विवरण पहले से तैयार रखना होगा।
जनगणना में परिवार के मुखिया के अलावा विवाहित सदस्यों से विवाह के समय उनकी उम्र पूछी जाएगी।
इसके साथ निवास स्थान से कार्यस्थल की एकतरफा दूरी और वहां पहुंचने में लगने वाला समय घंटे व मिनट में दर्ज किया जाएगा। स्थायी निवास का पता, आधार नंबर, वोटर आइडी नंबर, पासपोर्ट होने पर उसका नंबर और बैंक खातों की संख्या जैसी जानकारी भी मांगी जाएगी। आधार, वोटर आइडी और पासपोर्ट नंबर के मामले में लोगों को नंबर बताने के बजाय उसकी उपलब्धता के संबंध में हां या नहीं बताने का विकल्प भी दिया गया है।
सही जानकारी से आंकड़े होंगे विश्वसनीय
जनगणना निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार, लोगों को उपलब्ध जानकारी सही-सही देनी चाहिए। आधार, वोटर आइडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी सरकार के पास पहले से उपलब्ध है। सही विवरण मिलने से जनगणना के आंकड़े अधिक विश्वसनीय होंगे, जो देश और प्रदेश में भविष्य की योजनाएं बनाने में उपयोगी होंगे।
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बुधवार को लखनऊ स्थित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में जनगणना के दूसरे चरण के मास्टर ट्रेनरों के दूसरे बैच का प्रशिक्षण हुआ। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने मास्टर ट्रेनरों से प्रशिक्षण में विषय की बारीकियां समझने और आगे कार्मिकों को उसी स्पष्टता से प्रशिक्षित करने को कहा।
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16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, एक दिसंबर से चार जनवरी तक गणनाकर्मी जनगणना से जुड़ी जानकारी दर्ज करने के लिए हर घर तक पहुंचेंगे।