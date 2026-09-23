'कब हुई शादी, ऑफिस कितनी दूर?'... जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल, आधार-बैंक खातों की ये जानकारी रखें तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आपकी शादी कब हुई थी, दफ्तर घर से कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगता है... जनगणना के दौरान ऐसे कई सवालों के जवाब देने होंगे। अंतिम चरण में गणनाकर्मी घर-घर पहुंचकर 40 सवाल पूछेंगे। ऐसे में सही जानकारी के लिए जरूरी विवरण पहले से तैयार रखना होगा।

जनगणना में परिवार के मुखिया के अलावा विवाहित सदस्यों से विवाह के समय उनकी उम्र पूछी जाएगी।

इसके साथ निवास स्थान से कार्यस्थल की एकतरफा दूरी और वहां पहुंचने में लगने वाला समय घंटे व मिनट में दर्ज किया जाएगा। स्थायी निवास का पता, आधार नंबर, वोटर आइडी नंबर, पासपोर्ट होने पर उसका नंबर और बैंक खातों की संख्या जैसी जानकारी भी मांगी जाएगी। आधार, वोटर आइडी और पासपोर्ट नंबर के मामले में लोगों को नंबर बताने के बजाय उसकी उपलब्धता के संबंध में हां या नहीं बताने का विकल्प भी दिया गया है।