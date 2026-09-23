यूपी के सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरे करने होंगे दो कोर्स, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मिशन कर्मयोगी के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 सितंबर को दो कोर्स पूरे करने होंगे। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को इसके लिए विभाग के सभी कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 25 सितंबर को शाम चार बजे के तय समय पर कोर्स पूरा कराया जाएगा। इस दौरान विभागों में कोई अन्य बैठक नहीं बुलाई जाएगी।

इससे पहले 10 सितंबर को भी सभी विभागों को दो कोर्स पूरे कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही इसकी सूचना डा. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (रूपाम) को ईमेल से देने को कहा गया था।