जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सहालग की रौनक के बीच छोटे और नए नोटों, खासकर 10 रुपये के नोटों की गड्डियों की किल्लत ने विवाह वाले परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

पहले जहां शादी का कार्ड दिखाने पर बैंकों से आसानी से नए नोटों की गड्डियां मिल जाती थीं, वहीं अब सिफारिश के बावजूद बैंक हाथ खड़े कर रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि जो नोट बैंकों में खत्म बताए जा रहे हैं, वे बाजार में बिचौलियों के पास भारी प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। बाजार में एक हजार रुपये मूल्य की 10 रुपये के नोटों की गड्डी 1200 से 1300 रुपये तक में बेची जा रही है। नोटों की इस किल्लत से आम लोगों में भारी नाराजगी है।

विवाह वाले परिवारों का कहना है कि शगुन और नेग के लिए नए नोटों की जरूरत होती है, लेकिन बैंकों के चक्कर काटने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मजबूरी में लोगों को बिचौलियों से महंगे दामों पर गड्डियां खरीदनी पड़ रही हैं।