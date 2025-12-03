Haldwani Crime: घर से निकलकर थाने तक पहुंची सास-बहू की लड़ाई, प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी क्षेत्र में सास बहू की लड़ाई इस कदर बड़ गई की मामला थाने तक पहुंच गया। 73 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने बहू पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। इसके आधार पर बहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

कालाढूंगी रोड निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बहू के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। कहा कि बहू अक्सर उसे गाली-गलौच के साथ ही जान से मारने की धमकी देती है। बहू आए दिन स्वयं आत्महत्या व परिवार के सदस्यों को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देती आ रही है। इसके चलते वह पिछले आठ साल से अलग अपने भतीजे के कमरे में रह रही है। जबकि उसके खुद के घर में बहू दोमंजिले मकान में अकेली रहती है।

आरोप है कि इसके बाद भी बहू उसे परेशान करने व मारपीट करने के लिए उसके पास आती रहती है। आठ जुलाई को बहू ने उसपर थाने में झूठी प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला ने 14 जुलाई को मुखानी थाने में बहू के खिलाफ मारपीट व जान से मारनी की धमकी की लिखित शिकायत दी।