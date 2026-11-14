डीएलएड परीक्षा में बायोमेट्रिक स्कैन से होगी अभ्यर्थियों की पहचान

जासं, रामनगर (नैनीताल)। डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 18 नवंबर को होगी। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसमें अभ्यर्थी की हथेली व चेहरे की पहचान कर डाटा सुरक्षित रखा जाएगा।

नियुक्ति के दौरान भी बायोमेट्रिक मशीन से हथेली व चेहरे की दोबारा पहचान कर मिलान किया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि अभ्यर्थी एक ही है। परीक्षाओं में मुन्ना भाई की एंट्री रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

पहली बार यह व्यवस्था शुरू की गई है। परीक्षा के लिए 126 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 32458 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। डीएलएड की तैयारियों के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर के अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने के लिए सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए।

बताया गया कि प्रवेश पत्र आनलाइन विभागीय वेबसाइट में अपलोड किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पाए हैं, वे अपने परीक्षा शहर के नोडल केंद्र पर 16 व 17 नवंबर को प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं।