मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार सुबह काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से भेंट की। साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना।

उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शिता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके बाद वह देहरादून के लिए रवाना हो गए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें। कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है।

प्रशासन की जवाबदेही और संतोषजनक समाधान सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न आवश्यकताओं, कार्यों आदि पर चर्चा करते हुए जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात को दोहराया।