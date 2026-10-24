एक माह बाद शुरू होगी जनगणना, 'कोविड टीका लगा या नहीं और ऑफिस किससे जाते हो?' पूछे जाएंगे ये सवाल

जासं, रामनगर। एक दिसंबर से शुरू हो रही जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। घरों में जनगणना के लिए आने वाले कार्मिक पूछेंगे आपने कोविड का टीकाकरण कराया या नहीं व कार्यस्थल तक जाने का साधन क्या है। इस दौरान कुल 30 बिंदुओं पर सवाल जवाब कर जानकारी जुटाएंगे।

जनगणना में विभिन्न विभागों के 114 कार्मिकों को प्रगणक व और 15 वरिष्ठ कार्मिकों को सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है। नगर पालिका की ओर से विभागीय सभागार में प्रगणकों व सुपरवाइजर का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। एक दिसंबर से छह दिसंबर तक चलेगी जनगणना प्रशिक्षण के बाद जनगणना का कार्य एक दिसंबर से छह दिसंबर तक चलेगा। शुक्रवार को जनगणना के फील्ड ट्रेनर विकास गगन व मनोज पांडे ने प्रगणकों व सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि घर-घर जानकारी प्रपत्र में दर्ज करने के साथ ही मोबाइल के पीई एप में भी जानकारी दर्ज करनी होगी। इस दौरान एप का उपयोग करने, एप में जानकारी दर्ज करने व लाेगों से जानकारी लेते समय मधुर व्यवहार बरते जाने की जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि जनगणना शुरू होने से पहले 16 नवंबर से 30 नवंबर तक लोग स्वगणना भी कर सकेंगे। कुछ दिनों बाद उसका लिंक शेयर किया जाएगा। जिसमें भरकर 12 संख्या का एक कोड जनरेट होगा। उस कोड को घर में गणना के लिए आने वाले कर्मी को देना हाेगा। जिससे उसे यह पता चलेगा कि जनगणना हो चुकी है।