उत्तराखंड में सनसनीखेज मामला, जुलूस में शामिल छात्र-छात्राओं को कुचलते हुए आगे निकल गई कार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एमबीपीजी कालेज के बाहर मुख्य मार्ग पर बेलगाम कार की रफ्तार के कारण छात्र संघ उम्मीदवार की रैली में शामिल छात्र-छात्राएं कुचले जाने से बाल-बाल बच गए। हालांकि, गाड़ी की साइड लगने की वजह से एक युवक सड़क पर गिर पड़ा।

घटना के बाद लोगों ने कार को रोकने की कोशिश करते हुए पीछा भी किया। लेकिन आरोपित चालक कार संग फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से चालक को सुराग तलाशा जा रहा है। पकड़ने के बाद कार्रवाई होगी।



