जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर की नयना पीक चोटी पर ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए बीटेक छात्र अर्नव सिंह का 20 दिन बाद भी कोई सुराग न लगने से स्वजन बेहद हताश और निराश हैं। पुलिस जांच से निराश होकर स्वजन ने घोड़ाखाल स्थित गोल्ज्यू मंदिर और कैंची धाम पहुंचकर अर्नव की सकुशल वापसी की अर्जी लगाई है। पिता ने बेटे की सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये और सही सलामत लाने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है।

यह है पूरा मामला बिहार मूल का अर्नव सिंह छह नवंबर से नयना पीक ट्रेकिंग मार्ग से लापता है। पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमों ने जंगल व गहरी खाइयों में सघन सर्च अभियान चलाने के साथ ही ड्रोन से भी तलाश की, लेकिन छात्र का कुछ पता नहीं चल सका।

पिछले 20 दिनों से 19 वर्षीय अर्नव के पिता, उसके तीन दोस्त और अन्य स्वजन कोतवाली के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। अब निराश पिता पंकज कुमार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि पुलिस केवल एक ही दिशा में जांच कर रही है।

उन्होंने बेटे के गुम होने के दो दिन बाद तक उन्हें सूचना न देने, गुमशुदगी के बाद लंबे समय तक मांग करने के बावजूद उसका सिम कार्ड बंद रखने और जांच अधिकारी (आईओ) की ओर से अवकाश पर जाने के दौरान केस किसी अन्य अधिकारी को देने जैसे संगीन आरोप लगाए। पिता का कहना है कि पुलिस के पास अर्नव की तलाश के लिए कोई दैनिक रोडमैप नहीं है और न ही उन्हें जांच की रोजाना की प्रगति बताई जाती है।

17 नवंबर को उन्होंने जांच में तेजी लाने की मांग को लेकर एसएसपी मंजूनाथ टीसी से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनके निर्देशों के बाद भी जांच में कोई सुधार नहीं आया है। उन्होंने ट्रेकिंग मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे और दिशा-सूचक (साइनेज) न होने को लेकर वन विभाग की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं।