पूर्व जिलाध्यक्ष को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने उत्तराखंड में चला मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष का दलित नैरेटिव ध्वस्त

किशोर जोशी, नैनीताल। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दर्जा राज्यमंत्री व नैनीताल भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश आर्य को राज्यसभा सदस्य का प्रत्याशी घोषित कर विपक्ष के दलित नैरेटिव के नारे को ध्वस्त करने के साथ ही वैचारिक कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। दिनेश को प्रत्याशी बनाने में संघ का वैचारिक आधार मास्टर स्ट्रोक बना है।

दिनेश आर्य का परिवार का जुड़ाव संघ से रहा है। दिनेश के पिता बची राम आर्य हल्द्वानी नगरपालिका अब नगर निगम के मुस्लिम इलाके से सभासद रहने के साथ ही नगर महामंत्री हल्द्वानी रहे। दिनेश अपने दौर के इकलौते संघ शिक्षा वर्ग 1998 में तृतीय वर्ष के जिले के इकलौते स्वयंसेवक रहे हैं। तब आरएसएस के सर संघचालक रज्जू भैया थे।