कौन हैं दिनेश आर्य? उत्तराखंड में भाजपा ने बनाया राज्य सभा प्रत्याशी, 16 अक्टूबर को मतदान

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड से राज्यसभा की रिक्त होने वाली सीट के लिए भाजपा ने दिनेश आर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने रविवार को उनके नाम पर मुहर लगाई। नाम की घोषणा के साथ ही प्रत्याशी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया।

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। इसी के चलते राज्य की एक राज्यसभा सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी होगी।

24 नामों पर हुई चर्चा भाजपा में प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश स्तर पर भी मंथन हुआ था। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी में करीब 24 नामों पर चर्चा के बाद केंद्रीय नेतृत्व को 15 नामों का पैनल भेजे जाने की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी थी। केंद्रीय चुनाव समिति ने अब इनमें से दिनेश आर्य के नाम को अंतिम रूप दिया है।