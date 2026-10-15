अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले ने हल्द्वानी में पकड़ा तूल, निकाली दुष्यंत गौतम की सांकेतिक शवयात्रा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अंकिता भंडारी के परिवार के दिल्ली पहुंचने के बाद हल्द्वानी में भी मामले ने तूल पकड़ लिया। यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए तिकोनिया से एसडीएम कोर्ट तक दुष्यंत गौतम (सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल) की सांकेतिक शवयात्रा निकाल विरोध जताया।

अंकिता के माता, पिता बुधवार को दिल्ली इंडिया गेट पहुंचे थे। उनका कहना था कि सीबीआई जांच के बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाना गलत है। परिवार के समर्थन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेता भी पहुंचे थे।