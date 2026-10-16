मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंपा गया शव

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। लंढौरा रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। जीआरपी की ओर से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।