चार बच्चों की मां प्यार में बौराई! चारों को देवर के पास छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहने लगी

जागरण संवाददाता, रुड़की। पति की मौत के एक साल बाद महिला ने अपने चार बच्चों को देवर के भरोसे छोड़ा और ससुराल त्याग गई। देवर का आरोप है कि उसकी भाभी सहारनपुर जाकर अपने प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने लगी, हालांकि अब निकाह करने का भी दावा कर रही है। लाख समझाने के बावजूद अपने बच्चों को अपनाने से इंकार कर रही है।

देवर के आगे सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो गई है कि वह खुद बीवी-बच्चों वाला है। बिना मां के चार और बच्चों की जिम्मेदारी संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।