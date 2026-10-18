पानीपत में पत्नी को छोड़ लिव-इन में रह रहे टूर एंड ट्रैवल कारोबारी की संदिग्ध मौत, गर्लफ्रेंड पर जहर देना का आरोप

जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर 13-17 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय लोकेश के रूप में हुई है। युवक के साथ रह रही एक महिला पर जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है।

कई साल से परिवार से अलग रह रहा था परिजनों के अनुसार लोकेश मूल रूप से नूरवाला का रहने वाला था। वह कई साल से परिवार से अलग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक महिला के साथ रह रहा था और टूर एंड ट्रैवल का काम करता था। लोकेश की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। उसकी 10 साल की बेटी है जो फिलहाल नूरवाला में अपने दादा-दादी के साथ रहती है।

पत्नी से तलाक के बाद महिला के साथ रहने लगा स्वजन का आरोप है कि उक्त महिला के संपर्क में आने के बाद लोकेश की अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद लोकेश पत्नी और बेटी से अलग रहने लगा और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में महिला के साथ रह रहा था। अब परिजनों ने उसी महिला पर लोकेश को जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया है।