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हरिद्वार जेल से रिहा होते ही देहरादून पुलिस की गिरफ्त में उर्मिला सनावर, पूछताछ जारी

By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
Published: Fri, 06 Nov 2026 02:21 PM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2026 03:05 PM (IST)

उर्मिला सनावर को हरिद्वार जेल से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आते ही ...और पढ़ें

उर्मिला सनावर।

उर्मिला सनावर।

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जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उर्मिला सनावर जेल से रिहा हो गई है। फिलहाल देहरादून की पुलिस पूछताछ कर रही है। हरिद्वार के दोनों मुकदमों में जमानत मिलने और गुरूवार को कोर्ट में जमानती पेश होने के बाद शुक्रवार को उर्मिला सनावर की रिहाई का फरमान हरिद्वार जेल पहुंचा।

जेल प्रशासन की ओर से उर्मिला को रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल के गेट से बाहर आते ही उर्मिला का सामना देहरादून की पुलिस से हुआ।

पुलिस टीम उर्मिला को हिरासत में लेकर एसओजी हरिद्वार कार्यालय गई है। जहां उससे पूछताछ की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि देहरादून की पुलिस उर्मिला को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाएगी।

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