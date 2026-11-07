उर्मिला सनावर बोली- 'जेल में कई अंकिता भंडारी, दीपिका ने दिखाया सौतेलापन'

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जेल से बाहर आने के बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक बार फिर अपने आरोप दोहराते हुए प्रशासन को भी निशाने पर लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सुरेश राठौर और दीपिका राठौर को लेकर नाराजगी जाहिर की।

उर्मिला ने कहा कि जब सुरेश राठौर उनके पति हैं तो दीपिका राठौर उनकी बेटी हुई, लेकिन दीपिका ने खुले तौर पर उन्हें सौतेला होने का अहसास कराया है।



उर्मिला ने जेल के भीतर की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर तमाम अंकिता भंडारी मौजूद हैं। उनका कहना था कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि सच की लड़ाई लड़ने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे वह पीछे हटने वाली नहीं हैं।

उर्मिला ने गया अभी कहा कि सुरेश राठौर और उनकी बेटी ने मुझे उत्तराखंड की हीरोइन बना दिया है। उर्मिला ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं और साथ देने वाले अन्य लोगों का आभार भी जताया। उर्मिला को ज्वालापुर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर उत्तराखंड क्रांति दल (डेमोक्रेटिक) की ओर से अभिनेत्री उर्मिला सनावर को ज्वालापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। पार्टी नेता आशुतोष नेगी ने उर्मिला को यह ऑफर दिया है।