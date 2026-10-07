हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारी: 18 दिन बंद रहेगी ऊपरी गंगनहर, घाटों का होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अर्धकुंभ-2027 की तैयारियों के मद्देनजर ऊपरी गंगनहर की प्रस्तावित बंदी इस बार बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश ने ऊपरी गंगनहर को 20/21 अक्टूबर 2026 की मध्य रात से 7/8 नवंबर 2026 की मध्य रात तक बंद रखने की अनुमति दी है।

इस अवधि में नहर की मरम्मत, पुनर्स्थापना, सुदृढ़ीकरण समेत आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराए जाएंगे। साथ ही हरिद्वार में अर्धकुंभ के तहत गंगनहर पर प्रस्तावित घाटों के निर्माण भी पूरा किया जाना है। इसके लिए मेला प्रशासन ने संबंधित विभाग को दिन रात कार्य करने के लिए अभी से तैयारी करने को कहा है।