यूपी के पुलिसकर्मी पर रुड़की में दुष्कर्म का आरोप, शादी का झांसा देकर बनाए संबंध

जागरण संवाददाता, रुड़की। शादी का झांसा देकर रुड़की की एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने उप्र पुलिस में तैनात एक पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज किया है। युवती का आरोप है कि करीब ढाई साल पहले उसकी आरोपित से सगाई हुई थी।

इसके बाद आरोपित लगातार शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। करीब डेढ़ साल पहले उप्र पुलिस में भर्ती होने के बाद उसने शादी से इंकार करते हुए सगाई तोड़ दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती की मुलाकात करीब तीन साल पहले अलीपुरा, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर निवासी शिवम शर्मा के साथ हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान शिवम ने शादी का झांसा देकर रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल में दुष्कर्म किया। इसके बाद लगातार संबंध बनाता रहा। इसके बाद उसने अपने स्वजन को इस रिश्तेे के बारे में बताया।

जिसके बाद स्वजन ने दोनों की करीब ढाई साल पहले सगाई कर दी। युवक ने कहा कि नौकरी लगने के बाद वह शादी करेगा। इसके बाद इनके संबंध रहे। युवती का आरोप है कि करीब डेढ साल पहले शिवम शर्मा की उप्र पुलिस में नौकरी लग गई।

पुलिस में भर्ती होने के बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। जब युवती और उसके स्वजन ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वह बहाने बनाकर टरकाने लगा। आरोप है कि कुछ दिन पहले उसने शादी करने से इंकार कर दिया। साथ ही उसने युवती से सगाई तोड़ दी।