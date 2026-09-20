सहारनपुर पीएनबी करेंसी चेस्ट नकली नोट मामले में मिला रुड़की का कनेक्शन, उत्तराखंड पहुंची एनआईए

केके शर्मा, रुड़की। सहारनपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 4.33 लाख रुपये चोरी हुए थे। इस मामले में सहारनपुर पुलिस ने अगस्त माह में बैंक चेस्ट के पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से बीस हजार दो सौ रुपये मिले थे। चोरी की जांच के दौरान ही चेस्ट में नकली नोटों का पर्दाफाश हुआ था।

वहीं इस पूरे प्रकरण के बीच एक आरोपित को रुड़की से उठाकर ले जाने के बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं नकली नोट रुड़की क्षेत्र में तो नहीं खपाये जाने थे। इसकी आशंका इसलिए है कि चेस्ट से नकली नोट बरामद होने के बाद भी नकुड के पंजाब नेशनल बैंक स्थित एक शाखा से पांच सौ का नकली नोट किसान तक पहुंचा था। जिससे इस बात से इंकार नहीं किया जा रहा कि रुड़की तो इनका निशाना नहीं था। आरोपित के पकड़े जाने के बाद एनआईए की जांच का दायरा उत्तराखंड तक बढ़ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में और कार्रवाई होने से भी इंकार नहीं किया जा रहा।

पांच अगस्त को 111 करोड रुपये आरबीआइ जयपुर भेजे गये थे। जिसमें कट फटे नोट भी थे। जब इनकी गिनती हुई तो 4.33 लाख रुपये कम निकले थे। जब कैमरों की जांच हुई तो विशाल कुमार नोटो की गड्डी निकालते दिखाई दिया था। इसी जांच के दौरान 17.29 करोड रुपये के नकली नोट भी पीएनबी की चेस्ट से बरामद हुए थे। जिसके बाद पूरा मामला साफ हो गया था। विशाल कुमार आऊट सोर्स से 11 हजार रुपये में नौकरी करता था।

तो क्या रुड़की में खपाये गये नकली नोट? जांच में सामने आया था कि उसने काफी प्रॉपर्टी जमा की थी। वह अपने बजाये एक अन्य कर्मचारी को पांच सौ रुपये देकर नौकरी कराता था। नकली नोटों का यह मामला बैंक के अंदर से शुरू हआ है। इसके तार अब रुड़की से भी जुडते दिखाई दे रहे है। रुड़की में सेक्टर रोड स्थित जिस मकान से एक आरेापित को पकड़ा गया है।