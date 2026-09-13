सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट चोरी मामला: सीसीटीवी फुटेज से खुला राज; पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी हाउसकीपर

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 4.33 लाख रुपये चुराने के आरोपित पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 20,200 रुपये भी बरामद हुए हैं। चोरी की जांच के दौरान ही चेस्ट में नकली नोटों का राजफाश हुआ था। करेंसी चेस्ट से पांच अगस्त को 111 करोड़ रुपये आरबीआइ, जयपुर भेजे गए थे।

इनमें गले, कटे व अन्य नोट थे। वहां गिनती में 4.33 लाख रुपये कम मिले थे। इसकी जांच शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज में पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार गड्डियों से नोट निकालते हुए दिखा था। इसी जांच के दौरान चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट भी बरामद हुए थे। 29 अगस्त को पीएनबी के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे की ओर से नकदी चोरी और नकली नोट मामले में अलग-अलग तहरीर दी गई थी। चोरी के मामले में विशाल कुमार को नामजद किया गया था।