सहारनपुर में 1.20 लाख के नकली सिक्कों के साथ दो गिरफ्तार, NIA की नकली नोट जांच के बीच सामने आया नया मामला

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ 29 लाख रुपये के नकली नोट मिलने के मामले की एनआईए जांच के बीच अब सहारनपुर में नकली सिक्कों का मामला सामने आया है।

पुलिस टीम व एसओजी की टीम ने कुलदीप व विपिन निवासी आवास विकास कॉलोनी को 20 रुपयों के नकली सिक्कों के साथ पकड़ा है। बरामद सिक्कों की कुल कीमत करीब एक लाख 20 हजार रुपये बताई जा रही है।

पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस मुख्य आरोपित तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम पकड़े गए आरोपितों को साथ लेकर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

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