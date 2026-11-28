जागरण संवाददाता, हरिद्वार। महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद गिरि महाराज का दिल्ली में अचानक निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना से संत समाज और आध्यात्मिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

स्वामी विशोकानंद गिरि विद्वान संतों में प्रमुख स्थान रखते थे। धर्म, अध्यात्म और शास्त्रीय विधाओं के गहन जानकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान थी।

स्वामी विशोकानंद गिरि महाराज राजस्थान के बीकानेर के राजगुरु होने के साथ ही हरिद्वार के कनखल स्थित श्रीयंत्र मंदिर सोमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी थे।

उनके आकस्मिक निधन से संत समाज ने एक विद्वान और अनुभवी आध्यात्मिक व्यक्तित्व खो दिया है। जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरि महाराज ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी विशोकानंद गिरि का जाना संत समाज और अध्यात्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से आध्यात्मिक जगत में जो स्थान रिक्त हुआ है, उसकी भरपाई संभव नहीं है।